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Чехия летом стала более востребована в комбинированных турах

Чехия летом стала более востребована в комбинированных турах

Марина Комарова 114 0
По данным Национального туристического управления Чехии, в январе-марте страну посетила 131 тысяча граждан РФ, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад. РФ занимает четвертое место по объему турпотока в Чешскую Республику после Германии (418,6 тысячи человек), Словакии (143,1 тысячи) и Польши (136,9 тысячи).
Чехия летом стала более востребована в комбинированных турах

Всего за первый квартал 2019 года Чехию посетили 2,013 млн туристов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению большинства экспертов, продажи направления в целом, с учетом регионов, несколько замедлились по ряду причин. Одна из них — сокращение объемов прямой перевозки из российских городов. Например, в этом году «Чешские авиалинии» отменили традиционную летнюю полетную программу на маршрутах Прага — Уфа и Прага — Екатеринбург. Кроме того, сократилась частота рейсов в Ростов-на-Дону, Казань и Самару. 

Влияет на спрос в регионах и необходимость оформлять чешскую визу. Говорят эксперты и про общее снижение доходов населения, в связи с чем туристы предпочитают экскурсионным поездкам в Европу пляжные туры в безвизовые страны.
«Не все могут позволить выезд за рубеж дважды в год, в связи с этим несколько проседает глубина продаж на направлении: традиционные экскурсионные туры на осень бронируются не так активно, как, например, год назад», — отмечают специалисты туроператора «Интурист». 

При этом эксперты обращают внимание на тот факт, что Прага пользуется высоким спросом у туристов из Китая, что обеспечивает довольно высокую загрузку отелей и стоимость размещения в них.

«Общая тенденция на рынке — снижение спроса на туры в Чехию, но PAC Group пока опережает свои прошлогодние показатели. Надеемся удержать эту динамику в течение сезона», — говорит руководитель направления PAC Group Роман Литвиненко. По его данным, рост продаж по направлению составляет примерно 10%. 

По оценке специалистов туроператора «Библио-Глобус», спрос на турпакеты в Чехию в 2019 году остается на уровне прошлого года. Глубина бронирования достигает сентября. По данным туроператора, для экскурсионного отдыха наиболее востребованы туры на три-семь ночей в Прагу. Спрос на бальнеологические туры также остается на уровне прошлого года. В топе запросов — лечебно-оздоровительные курорты Карловы Вары, Марианске-Лазне, Яхимов, Подебрады.

Тренд сезона на чешском направлении — рост спроса на комбинированные туры, в рамках которых также можно посетить соседние страны: Австрию, Германию, Словакию, Венгрию. Так, если в прошлом году в структуре продаж PAC Group эти туры составляли 7%, то в 2019 году данный показатель приближается к отметке в 13% от общего объема продаж направления.

Источник: АТОР

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Темы
туристы Туризм Чехия Россия Прага
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