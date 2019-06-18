Пенсионер утонул в природном бассейне Лготка

«Мы получили вызов о том, что женщина в бассейне на пражской Лготке не может найти мужа. Поэтому на место происшествия сразу же выехали наши бригады», - сказала Яна Поштова, пресс-секретарь пражских спасателей.
Приехавшие пожарные немедленно отправили водолазов в воду, которые обнаружили тело. К сожалению, спасатели уже не смогли помочь мужчине. Полиция закрыла купальни, всем посетителям пришлось покинуть территорию биотопа. Обстоятельства смерти человека сейчас расследуют криминалисты.
На территории купальни «Лготка» находится озеро площадью 5 570 квадратных метров и глубиной от метра до трех. Купальни открылись в 2018 году после трехлетних подготовительных работ.
Источник: novinky.cz