Суд начал рассмотрение дела Олега Губина, сбившего в Чехии иностранку

Россиянин Олег Губин (42 года), который в прошлом году стал виновником ДТП со смертельным исходом, заявил, что не помнит случившееся. Он использовал классическое оправдание, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, заявив, что выпил половину бутылки рома перед поездкой.

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Несмотря на обещание сотрудничать со следствием, после освобождения из-под стражи Губин уехал в Россию и находится в розыске. Его дело в четверг начал рассматривать пражский муниципальный суд. Губин может провести до восьми лет в тюрьме за убийство по неосторожности.

Россиянин 31 декабря 2018 года на своем автомобиле Mercedes S500 в центре Праги превысил скорость и нарушил правила дорожного движения, что стало причиной ДТП. Около трех часов утра он после употребления алкогольных напитков вместе с антидепрессантами на перекрестке улиц Národní třída и Na Perštýně двигался со скоростью свыше 116 километров в час. В результате он совершил наезд на пятерых пешеходов, сбив насмерть 26-летнюю гражданку Колумбии. Свидетель вызвал скорую помощь и полицию, которая задержала Губина. Тест показал, что в крови у водителя было 2,28 промилле алкоголя.

«После ссоры с женой я пошел в подземный гараж, где была припаркована машина. Я просто хотел покататься, успокоиться и пойти домой», — заявил россиянин полицейским, отметив, что не наблюдал воздействия алкоголя. Далее он якобы ничего не помнит. «Вероятно, я был шокирован, я не понимаю, что именно произошло», — сказал Губин. Тем не менее он признал свою вину в трагедии.

Губин находился под стражей и был выпущен под залог в 1 млн долларов. Сначала он пообещал сотрудничать со следствием. «Я не планирую покидать Чешскую Республику даже на короткий срок», — заявил Губин в суде. В итоге он уехал в Россию и отказывается возвращаться. Родители пострадавших и умершей иностранки требуют взыскать с виновника ДТП около 4 млн крон.