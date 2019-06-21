Попрошайки в Праге придумывают новые способы обмана

Попрошайки возвращаются на улицы Праги, их часто можно увидеть в общественном транспорте. Если ранее это в основном были граждане Румынии, то сейчас среди них много людей других национальностей.

«Я хочу вернуться домой. У меня нет денег, чтобы поехать в Украину», — объявление с таким текстом держит в руках молодая женщина на платформе станции метро «И.П.Павлова». При этом на прошлой неделе та же женщина на том же месте, но в другой одежде просила деньги на «операцию для своего больного ребенка». В руках она держала фотографию.

«Сотрудники полиции действительно сталкиваются с большим количеством попрошаек, которые пытаются по-разному привлечь внимание», — рассказала Ирена Сейфертова, пресс-секретарь пражской полиции. Например, молодые девушки используют старую одежду, чтобы выглядеть как пожилые женщины-инвалиды. Иногда для большего эффекта попрошайки используют животных. «Если кто-то получает деньги от граждан прямо в метро, это может считаться благотворительностью, но при условии, что у этого человека есть подтверждение и разрешение организации, для которой он собирает деньги», — добавила Сейфертова.

В противном случае сотрудники полиции просят попрошаек покинуть общественное место. Городские правила определяют, где запрещено просить деньги, это в том числе общественный транспорт и территория у входа в метро.