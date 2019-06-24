Украинец в Польше потерял сознание на производстве — его отвезли в лес и оставили умирать

Украинский рабочий Василий Черный потерял сознание во время работы в польской компании по производству гробов. Руководитель предприятия вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, отвезла рабочего в лес и оставила там.

Фото: Jaroslav Soukup, Novinky

Украинец, который работал на фабрике нелегально, умер, сообщает польская газета Wyborcza. Дело расследует польская полиция.

Труп был обнаружен 14 июня лесником в лесу недалеко от Вогровца. Поскольку на руках у мужчины были рабочие перчатки, возникли слухи, что это может быть украинец, работавший в Польше. Информация подтвердилась: 36-летний Василий Черный из Ивано-Франковской области приехал в страну четыре месяца назад. Он работал на стройке, но также подрабатывал на предприятии по изготовлению гробов.

Сотрудники рассказали, что в производственном цеху было жарко, в воздухе были пары краски и лака, и рабочему стало плохо. 53-летняя руководительница фирмы Гражина Ф. запретила вызывать скорую помощь, потому что ЧП произошло в нерабочее время. Женщина сказала, что сама все решит, и отправила остальных работников домой.

Однако вместо врача она отвезла мужчину в лес, поскольку боялась, что властям станет известно о нелегалах в ее фирме. «Мы ранее не видели ничего подобного», — сказали сотрудники полиции. Женщине грозит пять лет тюрьмы, а также наказание за нелегальное трудоустройство иностранца.

Также был задержан один из украинских рабочих, которого планируют привлечь к ответственности за воспрепятствование расследованию. Он знал, что случилось с Василием, и решил покинуть Польшу. Также его подозревают в том, что он помог женщине спрятать тело в лесу. Вскрытие еще не показало причину смерти.

Источник: novinky.cz