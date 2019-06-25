Стоимость виньеток в Чехии может вырасти до 2000 крон

С 2022 года виньетки, необходимые для проезда по платным участкам чешских автомагистралей, могут подорожать на 500 крон. Сейчас их стоимость составляет 1500 крон в год для автомобилей до 3,5 т. Кроме того, бумажные купоны исчезнут полностью, их заменят электронные.

Об этом рассказал Мартин Коловратник, представитель партии ANO. Ежемесячные виньетки будут стоить 600 вместо 440 крон, а десятидневный купон обойдется в 400 крон вместо 310.

Предельная цена купона вырастет с 2022 года, когда должен завершиться капитальный ремонт автомагистрали D1. «До окончания модернизации D1 виньетка будет стоить 1500 крон. В настоящее время повышение цены было бы несправедливым по отношению к водителям», — написал в Твиттере министр транспорта Чехии Владимир Кремлик (ANO).

Окончательное решение об удорожании виньеток чешский парламент утвердит в июле. Также ожидается, что бумажные купоны скоро исчезнут полностью, а «марки» станут электронными.

Во время летних каникул на более чем 40 участках чешских автомагистралей ограничат движение. Наиболее сложная ситуация традиционно ожидается на шоссе D1, где продолжится модернизация пяти участков. Три отремонтированных отрезка будут находиться под наблюдением радаров. Другие крупные ограничения запланированы на автомагистралях D8 и D11.