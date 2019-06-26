Прага 10 собирается ввести платные парковочные зоны

Такое решение принял муниципальный совет Праги 10. Инициативу должна одобрить мэрия чешской столицы.

Руководство Праги 10 планирует разделить процесс создания платных парковочных зон на два этапа. В рамках первого, запланированного на середину следующего года, специальные зоны должны появиться в районах Вршовице, Страшнице и Малешице. В 2021 году их откроют в районах Богдалец, Забеглице и Заградне-Место.

Администрация Праги 10 пытается решить проблемы с парковкой с 2004 года. Создание новых зон будет зависеть от решения мэрии. «У нее есть последнее слово в процессе утверждения», — отметил пресс-секретарь Праги 10 Давид Полак.

Зоны платной парковки в настоящее время есть в Праге 1-8, а также в Праге 13, 16 и 22. Сейчас ведутся переговоры о введении таких зон в Праге 9.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz