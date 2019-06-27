Пассажиров пражского метро в ближайшие дни ждут серьезные неудобства

В связи с заменой шпал поезда не будут с субботы, 29 июня, до субботы, 6 июля, ходить на участке «красной» ветки между станциями метро «Пражскего повстани» и «Качеров» в обоих направлениях. В эти дни пассажиры смогут воспользоваться временным автобусным маршрутом XC.

Фото: ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

Чтобы компенсировать пражанам неудобства и отметить 45-летие метро в чешской столице, Транспортное предприятие Праги проведет 30 июня необычную акцию: станция «Будеёвицка» превратится в кинозал. Акция начнется в 14:00. Участники смогут осмотреть размещенные на путях составы Ečs + 8171 и M1, в том числе заглянуть в кабины, а с 14:30 до 17:30 запланирован дискуссионный блок. В 17:30 начнется показ фильма «24 часа пражского метро», через полчаса – ленты «Люди из метрополитена» (Lidé z metra). Акция завершится в 19:30.

Вход будет осуществляться по билетам, которые нужно заранее купить в онлайн-магазине Транспортного предприятия Праги и распечатать. На каждом из сеансов могут присутствовать до 150 человек. Цена билета – 450 крон, а промокод KINOVMETRU дает скидку в 50%.

Напомним, что участок линии C между станциями «Пражского повстани» и «Качеров» уже закрывали на Пасху, с 19 по 22 апреля.

Ранее 420on.cz писал о других ограничениях в движении пражского общественного транспорта, запланированных на летние каникулы.

Источник: metro.cz