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На станции «Pražského povstání» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро

На станции «Pražského povstání» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро

Марина Комарова 67 0
Утром 1 июля, в первый рабочий день закрытия участка пражской линии метро C на станции «Pražského povstání» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу.
Фото: Šárka Mrázová, ČTK
На станции «Pražského povstání» люди ждали 20 минут, чтобы выйти из метро

Около 9:30 ситуация начала стабилизироваться, сообщил диспетчер Транспортного предприятия Праги. 

Проблема была вызвана тем, что люди еще не выбрали альтернативные маршруты, а вестибюли станции метро слишком узкие, чтобы принять столько пассажиров в одно время. «К сожалению, невозможно полностью заменить метро», - сказал диспетчер.

При этом автобусы ходят с интервалом в одну минуту, что, по его словам, находится «на пределе пропускной способности». 

В результате движение поездов метро пришлось замедлить, пока все люди не покинули вестибюль станции метро. Поезда на участке линии метро C между станциями «Pražského povstání» и «Kačerov» не будут ездить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
метро транспорт Транспортное предприятие Праги Чехия Прага
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