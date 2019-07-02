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Из-за ограничения движения поездов на линии метро С опять возникли проблемы

Из-за ограничения движения поездов на линии метро С опять возникли проблемы

Марина Комарова 185 0
Утром 2 июля станция «Пражскего повстани» вновь не справляется с огромным количеством пассажиров, которые вынуждены пересаживаться на автобус из-за ремонта путей на участке линии метро С.
Фото: ČTK
Из-за ограничения движения поездов на линии метро С опять возникли проблемы

В вестибюле станции метро образуются очереди, однако ситуация не такая критическая, как в понедельник. Мэр Праги Зденек Гржиб написал на своей странице в Facebook, что станция не была задумана как пересадочный пункт. По словам градоначальника, благодаря мерам, принимаемым Транспортным предприятием Праги (DPP), ситуация должна улучшиться в ближайшие дни.

Как уже сообщал 420on.cz, утром 1 июля, в первый рабочий день после закрытия участка линии метро C, на станции «Пражскего повстани» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу. Самая сложная ситуация наблюдалась с 09:00 до 09:30. В результате движение поездов было ограничено, а вход на станцию закрыт.

Поезда на участке линии C между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров» не будут ходить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
метро транспорт Прага Транспортное предприятие Праги
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