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На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

Марина Комарова 88 0
Сплошные неприятности сопровождают ремонт путей между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров». В понедельник станция метро «Пражскего повстани» не могла справиться с огромным наплывом пассажиров, а в четверг сломался один из эскалаторов.
Фото: ČTK
На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова сказала, что был поврежден главный вал эскалатора, поэтому ремонт, по предварительным оценкам, займет не менее трех недель. Сроки можно будет уточнить после демонтажа оборудования. В течение этого времени на выход из метро будут работать два оставшихся эскалатора, при входе в метро пассажиры могут использовать лестницу, кооторая находится у второго входа на станцию.

Как уже сообщал 420on.cz, утром 1 июля, в первый рабочий день после закрытия участка линии метро C, на станции «Пражскего повстани» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу. Самая сложная ситуация наблюдалась с 09:00 до 09:30. В результате движение поездов было ограничено, а вход на станцию закрыт.
Поезда на участке линии C между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров» не будут ходить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
метро Транспортное предприятие Праги Чехия транспорт
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