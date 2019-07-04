На станции метро «Пражскего повстани» вышел из строя эскалатор

Сплошные неприятности сопровождают ремонт путей между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров». В понедельник станция метро «Пражскего повстани» не могла справиться с огромным наплывом пассажиров, а в четверг сломался один из эскалаторов.

Фото: ČTK

Пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Ржегкова сказала, что был поврежден главный вал эскалатора, поэтому ремонт, по предварительным оценкам, займет не менее трех недель. Сроки можно будет уточнить после демонтажа оборудования. В течение этого времени на выход из метро будут работать два оставшихся эскалатора, при входе в метро пассажиры могут использовать лестницу, кооторая находится у второго входа на станцию.

Как уже сообщал 420on.cz, утром 1 июля, в первый рабочий день после закрытия участка линии метро C, на станции «Пражскего повстани» люди полностью заполнили вестибюль и не могли около 20 минут выйти на улицу. Самая сложная ситуация наблюдалась с 09:00 до 09:30. В результате движение поездов было ограничено, а вход на станцию закрыт.

Поезда на участке линии C между станциями «Пражскего повстани» и «Качеров» не будут ходить до субботы, 6 июля, из-за замены шпал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz