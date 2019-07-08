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На крыше пражского торгового центра загорелась трава

На крыше пражского торгового центра загорелась трава

Марина Комарова 1 0
Три пожарных команды вынуждены были в воскресенье вечером ликвидировать пожар на крыше торгового центра «Новый Смихов» в Праге 5, где загорелась трава.
На крыше пражского торгового центра загорелась трава

Возгорание произошло 7 июля около 19:30. Пресс-секретарь пражских пожарных Мартин Кавка сообщил, что пожар удалось быстро обнаружить и ликвидировать. Метеорологи по-прежнему предупреждают о риске пожаров в связи с засухой.

«Пожарные погасили тлеющую траву,а затем пролили крышу и растущую на ней траву водой», - сказал Кавка. Причиной пожара была, вероятно, халатность. Размер ущерба пока не определен.

Как уже сообщал 420on.cz, из-за продолжающейся засухи Чешский гидрометеорологический институт распространил предупреждение о возможном возникновении пожаров на всю территорию республики. Оно действует с 10 утра 5 июля до сообщения об отмене. Людям запрещено разводить огонь в лесу, парках и других местах, сжигать траву, бросать окурки на землю, использовать источники открытого огня. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
пожар пожарники Прага торговые центры погода
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