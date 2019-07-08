Многие детские сады в Праге приняли двухлетних детей

Большинство детских садов в Праге приняли всех трехлетних детей на новый учебный год, однако многие дошкольные учреждения нашли место и для детей в возрасте двух лет.

Наиболее сложная ситуация складывается в пражском районе Летняны, где не нашлось мест для 90 детей, достигших трехлетнего возраста.

«В настоящее время в Летнянах есть семь детских садов общей вместимостью 713 мест», — уточнила Марцела Горешовска, начальник управления образования. В конце октября должна завершиться реконструкция еще одного отделения в детском саду при школе генерала Франтишка Файтла, после чего состоится дополнительное зачисление.

Администрация Праги 18 также планирует отремонтировать детский сад Místecká, за счет чего будет создано 90 мест. «Для этого проекта городской округ получил от муниципалитета субсидию в размере 50 миллионов», — отметила Гана Сайцова, пресс-секретарь администрации Летнян.

«Детские сады в Праге 4 в основном удовлетворили заявления родителей, чьим детям к августу 2019 года исполнится три года. В некоторые сады приняты двухлетние дети», — сказал пресс-секретарь администрации Йиржи Бигас.

В Праге 8, по словам начальника управления образования Петра Свободы, большинство садов приняли всех трехлетних детей, которые постоянно проживают в городском округе.

По данным Министерства образования, в столице более 400 детских садов. В прошлом году в дошкольные учреждения было принято более 43 тысяч малышей.

Источник: novinky.cz