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На Карловом мосту идет замена ледорезов

На Карловом мосту идет замена ледорезов

Марина Комарова 63 0
Не каждый день можно увидеть такое интересное мероприятие, как замена ледорезов, защищающих Карлов мост. В последний раз ремонт проводился после наводнения в 2002 году, а состояние ледорезов с каждым годом быстро ухудшалось.
На Карловом мосту идет замена ледорезов

Согласно заключению экспертов, опоры моста все еще находятся в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о ледорезах. Пришло время заменить все ледорезы, чтобы подготовить мост к зиме.

Новые ледорезы сделаны из европейского дуба, которые привезли из лесов Моравского Крумлова. Замену проводит муниципальная компания «Техническое управление коммуникациями» (TSK) при участии дайверов. В июне работы были начаты, а продлятся они до конца года.

Карлов мост - единственный мост в Праге, где используются ледорезы. Стоимость работ по замене старых ледорезов на новые оценивается в 29,5 млн крон.

«Карлов мост является вторым старейшим мостом в Чешской Республике и привлекает туристов со всего мира, а для нас, жителей Чешской Республики, имеет неописуемую историческую ценность. Мы должны заботиться о нем должным образом», - сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнхер.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Карлов Мост Чехия Прага мост
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