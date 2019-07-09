На Карловом мосту идет замена ледорезов

Согласно заключению экспертов, опоры моста все еще находятся в хорошем состоянии, чего нельзя сказать о ледорезах. Пришло время заменить все ледорезы, чтобы подготовить мост к зиме.
Новые ледорезы сделаны из европейского дуба, которые привезли из лесов Моравского Крумлова. Замену проводит муниципальная компания «Техническое управление коммуникациями» (TSK) при участии дайверов. В июне работы были начаты, а продлятся они до конца года.
Карлов мост - единственный мост в Праге, где используются ледорезы. Стоимость работ по замене старых ледорезов на новые оценивается в 29,5 млн крон.
«Карлов мост является вторым старейшим мостом в Чешской Республике и привлекает туристов со всего мира, а для нас, жителей Чешской Республики, имеет неописуемую историческую ценность. Мы должны заботиться о нем должным образом», - сказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнхер.
Источник: ceskenoviny.cz