В пражском зоопарке родился североамериканский дикобраз

Североамериканский грызун с иголками напоминает дикобраза, но на самом деле имеет отношение скорее к морской свинке. Пока сотрудники пражского зоопарка не могут определить пол животного.

Эти дикобразы после рождения проводят первые пять дней на земле, а затем переселяются на деревья. По словам сотрудников зоопарка, малышу удалось сделать это на четвертый день после рождения, что свидетельствует о благоприятном развитии. «Дикобраз все еще находится на грудном вскармливании у матери, но со второй недели жизни маленькие грызуны, как морские свинки, начинают есть твердую пищу», — добавил он.

Рождение североамериканского дикобраза — большой успех для пражского зоопарка. Процесс их разведения очень сложный. Дикобраз рождается сезонно один раз в год, обычно у самки только один детеныш, причем эти животные очень чувствительны как к колебаниям температуры, так и к влажности воздуха. Североамериканские дикобразы активны ночью и питаются различными частями растений, коры, листьев или хвои.

Источник: novinky.cz