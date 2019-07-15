В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека

Двое взрослых и двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с поездом на железнодорожном переезде Черножице. Трагедия произошла в воскресенье около трех часов дня в Краловоградецком районе Чехии.

Фото: Vít Černý, ČTK

Переезд был оснащен световыми сигналами, шлагбаума на нем не было. По данным Чешских железных дорог, скорый поезд из Трутнова столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились мужчина и женщина в возрасте 47 и 32 лет, а также двое детей 5 и 8 лет.

«Поезд протащил автомобиль еще 300 метров», — рассказала пресс-секретарь областной полиции Ивана Ежкова. По ее словам, люди в машине погибли на месте. Инспекция железнодорожного транспорта выясняет причины и обстоятельства ДТП и проверяет, работали ли в тот момент устройства световой и звуковой сигнализации.

Источник: novinky.cz