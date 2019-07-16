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Вандалы разрисовали одну из колонн Карлова моста

Вандалы разрисовали одну из колонн Карлова моста

Марина Комарова 433 0
В понедельник двое иностранцев нанесли рисунки в стиле граффити на одну из колонн Карлова моста в Праге. Полиции удалось задержать уличных «художников».
Фото: Pavel Jaňurek, Novinky
Вандалы разрисовали одну из колонн Карлова моста

Рисунок был нанесен на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře в районе Мала Страна. Размер граффити составлял около 5 на 2,5 метра. Один из местных жителей заметил действия иностранцев и сообщил от этом в полицию. Стражи правопорядка задержали вандалов на месте.

«Полицейские задержали двоих иностранцев, которые разрисовали мост при помощи аэрозольной краски. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность задержанных», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Источник: novinky.cz

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Темы
вандализм полиция Карлов Мост Прага
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