Вандалы разрисовали одну из колонн Карлова моста

В понедельник двое иностранцев нанесли рисунки в стиле граффити на одну из колонн Карлова моста в Праге. Полиции удалось задержать уличных «художников».

Фото: Pavel Jaňurek, Novinky

Рисунок был нанесен на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře в районе Мала Страна. Размер граффити составлял около 5 на 2,5 метра. Один из местных жителей заметил действия иностранцев и сообщил от этом в полицию. Стражи правопорядка задержали вандалов на месте.

«Полицейские задержали двоих иностранцев, которые разрисовали мост при помощи аэрозольной краски. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и устанавливает личность задержанных», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Источник: novinky.cz