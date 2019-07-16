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Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад

Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад

Марина Комарова 999 0
Пожарные тушат возгорание в складском помещении в деревне Турско в районе Прага-Запад. Густой дым был виден из различных районов города, свидетели слышали взрывы. По словам пожарных, на складе хранились аккумуляторные батареи.
Густой дым и взрывы: возле Праги горит склад

Как сообщила пресс-секретарь пожарных Владимира Керекова, пламя охватило хранилище аккумуляторов. «Огнем охвачено 200 квадратных метров, 14 пожарных бригад работают на месте», — рассказала пресс-секретарь.

На место также прибыли эксперты, которые измеряют количество вредных веществ в воздухе. Они рекомендуют жителям близлежащих районов не проветривать квартиры и дома. В момент пожара на складе было восемь человек, никто из них не пострадал. Вероятно, пожар был вызван коротким замыканием. По предварительным оценкам, ущерб составляет около 500 тысяч крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожар Прага склад
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