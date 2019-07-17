Участок автомагистрали D1 пришлось перекрыть из-за утечки серной кислоты

На 256-м километре шоссе D1 возле Кромержижа в среду около 7 утра произошла утечка серной кислоты из грузовика, перевозившего опасное вещество. Водитель попытался устранить аварию самостоятельно и в итоге получил ожоги рук.

Полицейские перекрыли этот участок шоссе, водителей направляют по объездной дороге через Злобице и Кромержиж, сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Драгокупилова.

По словам пожарных, два контейнера, из которых произошла утечка серной кислоты, были повреждены во время маневра грузовика. «Водитель попытался остановить утечку после остановки автомобиля, в итоге он был доставлен в больницу с ожогами обеих рук», — рассказал представитель пожарной службы.

Кислота разлилась по шоссе примерно на 800 метров, сейчас последствия аварии устраняют специалисты. Полиция предполагает, что участок автомагистрали между 253-м и 258-м километрами будет закрыт примерно до 12:30.

Источник: novinky.cz