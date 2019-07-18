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Колонну Карлова моста разрисовали немцы

Колонну Карлова моста разрисовали немцы

Марина Комарова 494 0
Районный суд Праги 1 в четверг на закрытом заседании назначил условное наказание двум молодым людям из Германии, которые в понедельник нанесли рисунки в стиле граффити на одну из колонн Карлова моста.
Колонну Карлова моста разрисовали немцы

Также вандалы должны заплатить 100 тысяч крон штрафа и возместить нанесенный памятнику ущерб. Немцы были депортированы из Чехии с последующим запретом въезда в страну сроком на пять лет. 

Как уже сообщал 420on.cz, рисунок был нанесен с помощью аэрозольной краски на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře в районе Мала Страна. Высота граффити составила около 2,5 метра, ширина — 5 метров. Один из местных жителей заметил действия иностранцев и сообщил об этом в полицию. Стражи правопорядка задержали вандалов на месте. 

Чтобы удалить рисунки, необходим план реставрации, одобренный специалистами по охране памятников. Эксперты должны определить, каким методом удалить граффити, не повредив камень. Решение примут оперативно, в течение нескольких дней.

Аналогичный приговор суд вынес в 2017 году 48-летнему вандалу, который испортил статую Святого Франциска на Карловом мосту. Суд депортировал его из Чехии с последующим запретом въезда на три года. Кроме того, он получил условное наказание сроком 6 месяцев и возместил ущерб в размере 15 тысяч крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
Карлов Мост вандализм Прага суды Германия полиция
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