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Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

Марина Комарова 315 0
Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания в багажном отсеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке
«Boeing 737 авиакомпании “Россия”, который выполнял рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.
 
В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. Сейчас они ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу.
 
Во время полета сработал датчик пожара, экипаж отключил его и принял решение возвращаться в Москву. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика.
 
Источник: tass.ru
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Темы
самолёт Москва Прага
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