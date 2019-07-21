Вылетевший в Прагу самолет вернулся в Москву из-за пожара в багажном отсеке

Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания в багажном отсеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Boeing 737 авиакомпании “Россия”, который выполнял рейс Москва — Прага, вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в багажном отсеке. Посадка прошла штатно, пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

В момент ЧП на борту самолета находились 187 человек. Сейчас они ожидают резервного борта, чтобы вылететь в Прагу.

Во время полета сработал датчик пожара, экипаж отключил его и принял решение возвращаться в Москву. Техническая комиссия авиакомпании выясняет причину срабатывания датчика.