Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.65
USD
23.02
RUB
0.36
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
С Карлова моста неожиданно пропало граффити

С Карлова моста неожиданно пропало граффити

Александра Кириченко 1781 0
В ночь на воскресенье, 28 июля, с колонны Карлова моста исчезла надпись, которую в середине месяца нанесли два немецких туриста. Реставрационные работы должны были продлиться до 15 августа.
Фото: Technická správa komunikací, ČTK
С Карлова моста неожиданно пропало граффити

Специалисты в субботу начали тестировать химические составы для удаления граффити и планировали продолжить исследования в воскресенье, но, явившись на место в десять утра, увидели, что пятиметровой надписи на мосту больше нет.

В Техническом управлении коммуникаций (TSK) не знают, кто выполнил за реставраторов их работу. Как заявила пресс-секретарь компании Барбора Лишкова, в понедельник, 29 июля, представители TSK вместе со специалистами по охране памятников будут выяснять, не был ли Карлову мосту нанесен ущерб.

Напомним, двое вандалов разрисовали Карлов мост в ночь на 16 июля. Надпись была нанесена с помощью аэрозольной краски на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře. 

Полиция немедленно задержала злоумышленников, которые оказались гражданами Германии. 18 июля районный суд Праги 1 на закрытом заседании назначил им условное наказание сроком один год, а также обязал выплатить 100 тысяч крон штрафа и возместить нанесенный памятнику ущерб. Молодые люди, которые приехали в Прагу на концерт, были депортированы из Чехии с последующим запретом въезда в страну сроком на пять лет. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага Карлов Мост граффити
Читайте
по теме 
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
29.07.2019 11:35 Общество
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
997 0
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
26.07.2019 08:32 Экономика
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
1016 0
Восемь необычных кафе и ресторанов в Праге
24.07.2019 16:22 Еда
Восемь необычных кафе и ресторанов в Праге
2651 0
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
24.07.2019 10:20 Общество
Администрация Праги 1 ограничит въезд автомобилей в центр города
1361 0
Последние новости:
29
июля
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
29.07.2019 17:04 Общество
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
501 0
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон
29.07.2019 15:09 Общество
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон
334 0
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
29.07.2019 11:35 Общество
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
997 0
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
29.07.2019 10:10 Общество
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
696 0
Минфин готовится отметить «супергрязную» зарплату и сократить налоговую нагрузку на работников
29.07.2019 08:54 Экономика
Минфин готовится отметить «супергрязную» зарплату и сократить налоговую нагрузку на работников
1500 0
26
июля
Albert тестирует робота по доставке продуктов
26.07.2019 14:10 Общество
Albert тестирует робота по доставке продуктов
967 0
Жительницы Европы стали реже загорать топлес
26.07.2019 11:50 Общество
Жительницы Европы стали реже загорать топлес
1256 0
Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете
26.07.2019 10:54 Общество
Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете
1042 0
Сенат Чехии отклонил расширение EET
26.07.2019 08:52 Экономика
Сенат Чехии отклонил расширение EET
1674 0
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
26.07.2019 08:32 Экономика
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
1016 0


Мобильная версия