С Карлова моста неожиданно пропало граффити

В ночь на воскресенье, 28 июля, с колонны Карлова моста исчезла надпись, которую в середине месяца нанесли два немецких туриста. Реставрационные работы должны были продлиться до 15 августа.

Фото: Technická správa komunikací, ČTK

Специалисты в субботу начали тестировать химические составы для удаления граффити и планировали продолжить исследования в воскресенье, но, явившись на место в десять утра, увидели, что пятиметровой надписи на мосту больше нет.

В Техническом управлении коммуникаций (TSK) не знают, кто выполнил за реставраторов их работу. Как заявила пресс-секретарь компании Барбора Лишкова, в понедельник, 29 июля, представители TSK вместе со специалистами по охране памятников будут выяснять, не был ли Карлову мосту нанесен ущерб.

Напомним, двое вандалов разрисовали Карлов мост в ночь на 16 июля. Надпись была нанесена с помощью аэрозольной краски на колонну моста, которая расположена между Кампой и улицей U Lužického semináře.

Полиция немедленно задержала злоумышленников, которые оказались гражданами Германии. 18 июля районный суд Праги 1 на закрытом заседании назначил им условное наказание сроком один год, а также обязал выплатить 100 тысяч крон штрафа и возместить нанесенный памятнику ущерб. Молодые люди, которые приехали в Прагу на концерт, были депортированы из Чехии с последующим запретом въезда в страну сроком на пять лет.

Источник: novinky.cz