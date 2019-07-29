Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально

Об этом заявила пресс-секретарь Технического управления коммуникаций (TSK) Барбора Лишкова. Кто осуществил работу, до сих пор неизвестно: городских камер видеонаблюдения поблизости нет.

Фото: GyroX [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Как рассказала Лишкова, на камнях сохранились остатки растекшейся краски, а в щели и трещины мог попасть растворитель. Специалисты по охране памятников сегодня взяли образцы камня, и лабораторный анализ покажет, какое вещество использовали неизвестные.

«Очистка велась с помощью струи, на земле остались потеки. Использовался ли при этом какой-либо химикат, мы пока не знаем. Если да, это определенно была летучая жидкость, запах сейчас не чувствуется», — рассказал реставратор Ян Мьяртан, который в пятницу, 26 июля, подписал договор с TSK и должен был заниматься удалением надписи.

Лишкова добавила, что после анализов, результаты которых будут получены в течение нескольких дней, реставраторы удалят остатки граффити и при необходимости обработают камни.

Напомним, двое немецких туристов разрисовали Карлов мост в ночь на 16 июля. Надпись размером 5 на 2,5 метра была нанесена с помощью аэрозольной краски на колонну моста, расположенную между Кампой и улицей U Lužického semináře. Реставрационные работы начались в субботу, 27 июля, и должны были продлиться до 15 августа, но в ночь на воскресенье кто-то самостоятельно удалил граффити.

Тем временем novinky.cz сообщили, что адвокат граждан Германии, совершивших акт вандализма, обжаловал решение районного суда Праги 1. На закрытом заседании 18 июля суд назначил немцам условное наказание сроком один год, а также обязал их выплатить 100 тысяч крон штрафа и возместить нанесенный памятнику ущерб. Молодые люди получили запрет на въезд в Чешскую Республику сроком на пять лет. Теперь назначено новое рассмотрение дела, которое состоится 4 сентября.

Источник: ceskenoviny.cz