Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.65
USD
23.02
RUB
0.36
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01n 21 °C
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон

Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон

Александра Кириченко 334 0
Устранение последствий инцидента, который произошел около 16:30 в воскресенье, займет несколько дней. Движение поездов на участке между городами Пльзень и Марианске-Лазне планируют восстановить только к пятнице, 2 августа. До тех пор пассажиров будут перевозить автобусами.
Фото: HZS Karlovarského kraje
Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон

Часть состава уже удалось отбуксировать к городу Ходова-Плана. Оставшиеся 11 вагонов, заполненных известью (вес каждого составляет около 50 тонн), будут вывезены с помощью спецтехники. После этого начнутся ремонтные работы.

«Ущерб железнодорожной инфраструктуре составляет 9 млн крон, повреждены 200 м полотна и 300 метров контактной сети. Ущерб перевозчику достигает 20 млн крон», — заявила пресс-секретарь Управления железнодорожного сообщения Радка Писториусова.

Генеральный директор Управления Йиржи Свобода в свою очередь сообщил, что причиной аварии стало трехкратное превышение скорости машинистом. По словам пресс-секретаря краевой полиции Якуба Копрживы, машинист подозревается в халатности, приведшей к созданию общественно опасной ситуации. Ведется расследование.

При сходе поезда с рельсов никто не пострадал.

Источник: ceskenoviny.cz 

Рассказать всем:
Темы
Чешские железные дороги поезда авария
Читайте
по теме 
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
15.07.2019 07:53 Общество
В Чехии поезд столкнулся с автомобилем, погибли четыре человека
2258 0
Две молодые девушки совершили самоубийство на железной дороге в Чехии
25.03.2019 11:49 Общество
Две молодые девушки совершили самоубийство на железной дороге в Чехии
10158 0
Поезд в Чехии проехал без машиниста несколько километров
22.02.2019 15:38 Общество
Поезд в Чехии проехал без машиниста несколько километров
2907 0
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
29.01.2019 13:08 Экономика
Скидки на проезд для студентов и пенсионеров в Чехии обошлись в 1,5 млрд крон за квартал
1608 0
Последние новости:
29
июля
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
29.07.2019 17:04 Общество
Полиция помогла иностранке достать из Влтавы сумку с 20 тысячами крон
501 0
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
29.07.2019 11:35 Общество
Очистка Карлова моста от граффити была проведена непрофессионально
997 0
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
29.07.2019 10:10 Общество
В Чехии до выходных ожидаются грозы и жара
696 0
Минфин готовится отметить «супергрязную» зарплату и сократить налоговую нагрузку на работников
29.07.2019 08:54 Экономика
Минфин готовится отметить «супергрязную» зарплату и сократить налоговую нагрузку на работников
1500 0
28
июля
С Карлова моста неожиданно пропало граффити
28.07.2019 20:38 Общество
С Карлова моста неожиданно пропало граффити
1781 0
26
июля
Albert тестирует робота по доставке продуктов
26.07.2019 14:10 Общество
Albert тестирует робота по доставке продуктов
967 0
Жительницы Европы стали реже загорать топлес
26.07.2019 11:50 Общество
Жительницы Европы стали реже загорать топлес
1256 0
Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете
26.07.2019 10:54 Общество
Здоровье и качество жизни для чехов в приоритете
1042 0
Сенат Чехии отклонил расширение EET
26.07.2019 08:52 Экономика
Сенат Чехии отклонил расширение EET
1674 0
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
26.07.2019 08:32 Экономика
Прага представила художественные проекты для линии пражского метро D
1016 0


Мобильная версия