Сход с рельсов товарного поезда у Марианске-Лазне привел к ущербу в 29 млн крон

Устранение последствий инцидента, который произошел около 16:30 в воскресенье, займет несколько дней. Движение поездов на участке между городами Пльзень и Марианске-Лазне планируют восстановить только к пятнице, 2 августа. До тех пор пассажиров будут перевозить автобусами.

Фото: HZS Karlovarského kraje

Часть состава уже удалось отбуксировать к городу Ходова-Плана. Оставшиеся 11 вагонов, заполненных известью (вес каждого составляет около 50 тонн), будут вывезены с помощью спецтехники. После этого начнутся ремонтные работы.

«Ущерб железнодорожной инфраструктуре составляет 9 млн крон, повреждены 200 м полотна и 300 метров контактной сети. Ущерб перевозчику достигает 20 млн крон», — заявила пресс-секретарь Управления железнодорожного сообщения Радка Писториусова.

Генеральный директор Управления Йиржи Свобода в свою очередь сообщил, что причиной аварии стало трехкратное превышение скорости машинистом. По словам пресс-секретаря краевой полиции Якуба Копрживы, машинист подозревается в халатности, приведшей к созданию общественно опасной ситуации. Ведется расследование.

При сходе поезда с рельсов никто не пострадал.

Источник: ceskenoviny.cz