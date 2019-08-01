Прага запустит глобальную систему навигации для разных видов транспорта

Ее основой станет приложение PID Lítačka, в котором в следующем году станут доступны данные не только об общественном транспорте, но и об автомобильном движении, такси, парковках, велосипедах и самокатах.

Разработкой системы займется муниципальная компания Operátor ICT. Инвестиции в тестовом периоде составят 8,5 млн крон.

«Главная цель — дать людям возможность найти разные варианты пути из точки А в точку Б. Можно будет, например, выбрать между поездкой на автомобиле до перехватывающей парковки P+R, на велосипеде или такси. Это будет первое приложение такого рода в Чехии», — рассказал пресс-секретарь компании Антонин Блага.

На первом этапе по заказу пражского магистрата будет проведено маркетинговое исследование, цель которого — уточнить потребности жителей и гостей Праги. После этого пять месяцев выделено на разработку функционального прототипа, а пилотный запуск должен состояться через год.

«На прошлой неделе мы провели встречу с операторами шеринговых сервисов, такси и с экспертами по транспортной проблематике. Мы хотим привлечь к сотрудничеству профессиональную общественность», — рассказал Блага.

В планах — дать пассажирам возможность одним действием оплачивать всю поездку и в перспективе охватить не только Прагу, но и Среднеческий край, откуда многие люди ездят в столицу на работу.

Подобная система уже работает в Лондоне: приложение Citymapper позволяет спланировать поездку с использованием метро, автобусов, поездов, велосипедов, такси или «Убера». Комбинацию общественного и частного автомобильного транспорта сейчас тестируют разработчики карт Google.

Источник: aktualne.cz