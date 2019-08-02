Обменять права до конца года необходимо 268 тысячам чешских водителей

Министерство транспорта Чехии сообщило, что с начала 2019 года водительские права обменяли 164 тысячи человек, или 38% из тех 433 тысяч, у кого срок действия документов истечет в этом году. Речь идет об автолюбителях, получивших водительские удостоверения сроком на 10 лет в 2009-м.

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Обмен документов производится бесплатно за три месяца до истечения срока их действия в любом муниципалитете с расширенными полномочиями — не только по месту регистрации. Достаточно принести удостоверение личности и действующие права, фотографируют заявителей на месте. В случае срочного обмена в течение пяти дней придется заплатить 700 крон.

Штраф за езду с просроченными правами составляет до 2 тысяч крон при уплате на месте и до 2500 крон при взыскании в административном порядке.

В министерстве отмечают, что больше всего водителей, которым предстоит обмен документов, проживает в Среднечешском, Южноморавском краях и в Праге.

Источник: пресс-служба Министерства транспорта