На здании магистрата Праги впервые вывешен радужный флаг

По случаю фестиваля сексуальных меньшинств Prague Pride, который начался в чешской столице в понедельник, 5 августа, и продлится до воскресенья, на здании Новой ратуши на Марианской площади был торжественно вывешен ЛГБТ-флаг.

Фото: twitter.com/p_hlubucek

Радужное знамя на ратуше, где в минувшую пятницу в память о холокосте цыган был поднят цыганский флаг, появилось впервые, хотя прайд проводится уже в девятый раз. В акции приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, его заместитель Петр Глубучек, член городского совета Гана Тршештикова и директор Prague Pride Гана Кулганкова.

«Нужно постараться добиться того, чтобы у всех были одинаковые права и возможности и никто не подвергался дискриминации из-за своей сексуальной ориентации», — заявил мэр Праги, напомнив, что в Чехии однополые пары пока не могут заключать браки (хотя институт зарегистрированных гражданских партнерств существует уже несколько лет — прим. ред.).

Напомним, основное событие фестиваля, шествие по центру города, состоится в субботу, 10 августа. Оно начнется на Вацлавской площади и завершится на Летне. В выходные в цветах радужного флага будет подсвечена Петршинская смотровая башня. В прошлом году Зденек Гржиб, который тогда еще не был избран мэром, принял участие в шествии вместе с коллегами по Пиратской партии.



Источник: aktualne.cz