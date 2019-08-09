В Праге трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

Авария произошла утром в пятницу, 9 августа, на улице Bělehradská в районе Нусле. Автомобиль заклинило под трамваем. Ранены как минимум два человека.

Фото: Repro Týdeník Policie

В результате столкновения мужчина, находившийся в машине, получил травму грудной клетки и живота. Также спасатели отвезли в хирургическое отделение больницы женщину с травмами грудного отдела позвоночника.

«На месте работают две команды спасателей, инспектор и медицинский автомобиль. Раненым оказывается помощь на месте, как минимум два человека будут госпитализированы», — рассказала пресс-секретарь пражской спасательной службы Яна Поштова вскоре после столкновения, которое произошло в 06:30.

Из-за аварии было остановлено движение между остановками Otakarova и I.P.Pavlova, трамваи №№6 и 11 ходили по измененному маршруту через площадь Мира и Koh-i-noor. Движение было восстановлено в 07:57.

Источник: lidovky.cz