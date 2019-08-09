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В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия

В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия

Александра Кириченко 189 0
Этот показатель — один из самых высоких среди всех регионов Чехии. За последние пять лет в столице отмечалось от 186 до 213 случаев ежегодно.
В Праге за полгода выявлено 95 случаев домашнего насилия

«Специалисты нашего кризисного центра считают, что это число вырастет, так как контактов с людьми, подвергающимися насилию, становится больше», — рассказал директор пражского Центра социальных служб Томаш Ян.

В первой половине 2019 года кризисный центр осуществил почти 2900 таких контактов. Это больше, чем годом ранее. Выросло число клиентов, которым специалисты кризисного центра оказали помощь в сложных жизненных ситуациях.

За шесть месяцев такими услугами воспользовались 304 человека, 266 взрослых женщин и 30 мужчин, а также восемь несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет.

«Еще хуже, что свидетелями выявленных случаев домашнего насилия — ссор, криков, угроз и избиений, прежде всего их матерей — стали 86 детей, которые унесут это в свою дальнейшую жизнь», — отметил Ян.

Пражский кризисный центр находится по адресу Chelčického 39 (Прага 3), обратиться в него можно по телефонам 281 911 883 и 734 510 292.

Источник: пресс-служба магистрата Праги

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Темы
насилие Прага дети
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