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Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах

Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах

Марина Комарова 154 0
В мегаполисе велосипедисты чаще всего проезжают по парку Стромовка, улице Вршовицка и велосипедной дорожке, которая ведет на Модржаны. Это следует из данных компании Rekola, которая предоставляет в аренду велосипеды, и городских счетчиков.
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах

Так, например, 16 августа больше всего велосипедистов в Праге проехало по улице Вршовицка у железнодорожного вокзала Прага-Вршовице, за сутки их было 5274, свидетельствуют данные городских счетчиков. В прошлом году больше всего велосипедистов счетчики зарегистрировали в Модржанах: в среднем через этот район на велосипеде проезжают 1072 человека в день, причем самая высокая частота зафиксирована в выходные.

Rekola, которая уже пять лет предоставляет в Праге велосипеды в аренду, провела собственный анализ. По данным компании, чаще всего люди проезжают на ее транспорте по Стромовке и велосипедной дорожке в Модржаны. Пражане обычно используют розовые велосипеды, чтобы попасть на работу или учебу.

«Самые популярные маршруты также проходят через Карлин, площадь Республики, Голешовице, Андел и Палмовку», — говорит Магда Зихачкова, представитель Rekola.

Счетчики были установлены муниципалитетом на улицах мегаполиса десять лет назад. На основе полученных данных город оценивает, какие велосипедные маршруты необходимо расширить, где стоит создать новые и куда они должны вести. Для анализа используются и данные из мобильного приложения Prague Bike, которое выполняет функции навигации для велосипедистов. В этом году мэрия Праги намерена инвестировать в развитие велосипедных маршрутов более 100 млн крон.

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
велосипеды Прага транспорт
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