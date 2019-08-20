На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя

Более тысячи водителей на выходных проехали модернизированный участок автомагистрали D1 между Soutice и Loket с превышением скорости. Половина из них была иностранцами. Максимальная скорость на этом участке составляет 80 км/час.

Нарушение зафиксировали видеокамеры, установленные на этом участке шоссе. Впоследствии радары будут мерить скорость еще на трех новых участках дороги.

«За первые два дня измерений мы обнаружили 1183 случая превышения скорости между Соутице и Локетом», - говорит пресс-секретарь полиции Власта Суханкова. Более половины преступлений было совершено иностранцами, всего их было 605.

Недисциплинированные водители чаще всего двигались в направлении Праги (их было 863), остальные ехали в Брно. В общей сложности 1029 водителей, которые нарушили правила, ехали со скоростью до 100 километров в час. Еще 54 водителя двигались быстрее. Нарушителям грозит штраф.

По словам Яна Студецки, пресс-секретаря Управления автомобильных дорог и автомагистралей, камеры должны быть запущены в этом году на трех других модернизированных участках автомагистрали D1, где разрешенная скорость также составляет 80 км/час. Это участки Mirošovice-Hvězdonice, Humpolec-Větrný Jeníkov и вокруг Velké Meziříčí.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz