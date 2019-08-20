Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях

«Начиная с вечера вторника до утра среды сильные дожди пройдут в Средней Чехии, на северо-западе Моравии и в других регионах, в среднем может выпасть от 10 до 30 мм осадков, на отельных территориях — около 50 мм», — говорится в сообщении ČHMÚ. Кроме того, сильные грозы могут наблюдаться на востоке страны и будут сопровождаться проливными дождями, градом и порывами ветра.
Сильные ливни ожидаются в Праге, на Высочине, в Южной Чехии, Либерце, Пардубице, Оломоуце и других городах.
Источник: novinky.cz