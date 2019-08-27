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Марианская площадь в Праге преобразится

Марианская площадь в Праге преобразится

Марина Комарова 124 0
В начале 2020 года будет завершена разработка нового дизайн-проекта Марианской площади, свободной от автомобилей. Подрядчиком выступила студия Xtopix, сообщает пресс-служба мэрии Праги.
Марианская площадь в Праге преобразится

«Марианская площадь в настоящее время функционирует скорее как автостоянка. Я рад, что над преобразованием площади будет работать профессиональная команда архитекторов и инженеров», — сказал заместитель мэра Петр Главачек. Уже с сентября этого года площадь станет пешеходной зоной: парковка автомобилей здесь будет запрещена.

В разработке дизайна также могут участвовать граждане. «Мы будем рады, если пражане выскажут нам свое мнение о том, как должна выглядеть площадь. Мы пытаемся создать пространство в центре Праги, которое будет не только остановкой для туристов, но и местом отдыха для местных жителей», — отметил директор Института планирования и развития (IPR) Ондржей Богач.

IPR разместит на площади специальный информационный контейнер. Жители Праги смогут с 21 сентября по 1 октября вкладывать туда письма со своими идеями.

Источник: Novinky.cz

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Темы
Прага туристы дизайн Автомобили
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