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Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Марина Комарова 273 0
Инспекторы пражской мэрии проверили экскурсионные автомобили, стилизованные под исторические транспортные средства. Из 58 авто 55 не прошли тест: в большинстве случаев их техническое состояние было неудовлетворительным.
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
Результаты проверок псевдоисторических автомобилей и автобусов службы HopOn HopOff представил во вторник заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр. Проверки проходили в основном в Праге 1. Десять автомобилей были немедленно эвакуированы из-за серьезных дефектов. Еще 22 транспортных средства должны в течение 30 дней пройти техосмотр.
 
Среди недостатков муниципалитет перечислил отсутствие VIN-кода, неполную маркировку транспортного средства, отсутствие запасного колеса или обязательного оснащения и ремней безопасности. Также Шейнгерр указал на крепление колес с помощью одного болта, зеркала заднего вида от мотоциклов или неисправные фары.
 
В Праге сейчас насчитывается около 120 «исторических» автомобилей для обзорных экскурсий.
 
Источник: idnes.cz
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Автомобили Прага туристы
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