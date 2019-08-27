Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Инспекторы пражской мэрии проверили экскурсионные автомобили, стилизованные под исторические транспортные средства. Из 58 авто 55 не прошли тест: в большинстве случаев их техническое состояние было неудовлетворительным.

Результаты проверок псевдоисторических автомобилей и автобусов службы HopOn HopOff представил во вторник заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр. Проверки проходили в основном в Праге 1. Десять автомобилей были немедленно эвакуированы из-за серьезных дефектов. Еще 22 транспортных средства должны в течение 30 дней пройти техосмотр.

Среди недостатков муниципалитет перечислил отсутствие VIN-кода, неполную маркировку транспортного средства, отсутствие запасного колеса или обязательного оснащения и ремней безопасности. Также Шейнгерр указал на крепление колес с помощью одного болта, зеркала заднего вида от мотоциклов или неисправные фары.

В Праге сейчас насчитывается около 120 «исторических» автомобилей для обзорных экскурсий.