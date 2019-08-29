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В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя

В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя

Марина Комарова 551 0
Пражский зоопарк сообщил об усыплении самки белого медведя по имени Бора. Одному из знаковых животных зоосада было 32 года, в дикой природе белые медведи живут в среднем 26 лет. Во вторник Бора перенесла инсульт, из-за чего правая половина тела медведицы оказалась парализована.
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя

По словам работников зоопарка, Бора давно себя плохо чувствовала, первый инсульт у нее случился еще в начале года, однако ее состояние было стабилизировано, она получала необходимые лекарства. «Несмотря на курс лечения и всю необходимую помощь, на этот раз улучшения не было», — рассказали в зоопарке.

Бора родилась 20 ноября 1986 года в Вене и прожила в Праге более 20 лет. «Я провела с Борой 22 года в зоопарке и очень этому рада. Она была спокойным медведем, но ради еды была готова на все. То, что я смогла участвовать в уходе за ее дочерью Бертой, я считаю большой удачей», — отметила заводчик Дениса Збегликова. Белых медведей пражский зоопарк разводит с 1932 года. 

Источник: novinky.cz

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Темы
животные Прага зоопарк
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