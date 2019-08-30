Прага подарит первоклассникам школьные наборы

В наборах будут акварельные краски, кисти, пластилин и пластиковый стаканчик для кистей. Другие полезные подарки включают в себя рабочую тетрадь, линейку, книжки-раскраски, журнал Kopretina и сумку со светоотражающими элементами и логотипом Праги.
«Начало учебного года всегда связано с более высокими расходами для родителей. Поэтому я очень рад, что Прага подарит школьные наборы первоклассникам», — отметил Вит Шимрал, советник мэра Праги по образованию.
Освоить принципы безопасного поведения на улице школьникам поможет учебник «Основы дорожного движения» для детей в возрасте от 6 до 9 лет, а также журнал Ferda. «Также мы усиливаем патрули городских полицейских на переходах возле школ в начале учебного года», — добавил заместитель мэра Петр Глубучек.
О том, что еще купить к началу учебного года, читайте в материале 420on.cz.
Источник: praha.eu