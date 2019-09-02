В Праге вновь пройдет Фестиваль науки

На фестивале этого года, по словам организаторов, можно будет проверить свои знания и навыки, но главное – осознать, что наука имеет различные формы и применения во всех сферах человеческой деятельности.
14 институтов Академии наук познакомят посетителей с различными открытиями и разработками. Так, Институт макромолекулярной химии покажет, как правильно утилизировать пластик. Еще одно научное учреждение продемонстрирует будущее микроскопических водорослей и их использование. Институт биотехнологии под микроскопом раскроет чудо размножения, происхождение жизни и уникальность половых клеток. Центр биологии Академии наук Чешской Республики (Ческе-Будеёвице) представит интересные факты о клещах. Еще одно учебное заведение продемонстрирует на детекторе лжи, что нельзя сознательно контролировать реакции своего тела.
Чешский университет естественных наук в Праге познакомит гостей фестиваля с миром лесных биоритмов и представит роботов, используемых в сельском хозяйстве. Технический университет города Либерец покажет мир нановолокон и их использование.
Электротехнический факультет Университета Западной Чехии в Пльзене продемонстрирует перчатки и пожарные костюмы, которые позволяют оценить степень и интенсивность пожара и таким образом защитить пожарных от опасности.
В прошлом году фестиваль науки посетило около 17 тысяч человек.
Источник: novinky.cz