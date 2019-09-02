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В Праге вновь пройдет Фестиваль науки

В Праге вновь пройдет Фестиваль науки

Марина Комарова 393 0
В среду, 4 сентября, с 8:30 до 19:00 более сотни экспозиций будут представлены на седьмом Фестивале науки, который пройдет на площади Витезне намнести в пражском районе Дейвице.
В Праге вновь пройдет Фестиваль науки

На фестивале этого года, по словам организаторов, можно будет проверить свои знания и навыки, но главное – осознать, что наука имеет различные формы и применения во всех сферах человеческой деятельности.

14 институтов Академии наук познакомят посетителей с различными открытиями и разработками. Так, Институт макромолекулярной химии покажет, как правильно утилизировать пластик. Еще одно научное учреждение продемонстрирует будущее микроскопических водорослей и их использование. Институт биотехнологии под микроскопом раскроет чудо размножения, происхождение жизни и уникальность половых клеток. Центр биологии Академии наук Чешской Республики (Ческе-Будеёвице) представит интересные факты о клещах. Еще одно учебное заведение продемонстрирует на детекторе лжи, что нельзя сознательно контролировать реакции своего тела.

Чешский университет естественных наук в Праге познакомит гостей фестиваля с миром лесных биоритмов и представит роботов, используемых в сельском хозяйстве. Технический университет города Либерец покажет мир нановолокон и их использование.

Электротехнический факультет Университета Западной Чехии в Пльзене продемонстрирует перчатки и пожарные костюмы, которые позволяют оценить степень и интенсивность пожара и таким образом защитить пожарных от опасности. 

В прошлом году фестиваль науки посетило около 17 тысяч человек. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага наука Академия наук Чехии дети
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