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В Праге открыли уникальную школьную лабораторию

В Праге открыли уникальную школьную лабораторию

Марина Комарова 274 0
Уникальная школьная лаборатория с умным домом была торжественно открыта 2 сентября в Смиховской средней технической школе. На открытии присутствовали мэр Праги Зденек Гржиб и министр промышленности и торговли Чешской Республики Карел Гавличек.
В Праге открыли уникальную школьную лабораторию
Лаборатория будет служить в первую очередь для практических занятий.
 
Мэр Праги Зденек Гржиб сказал: «Я рад, что Смиховская средняя техническая школа начала внедрять современные и инновационные методы обучения. Более того, новая школьная лаборатория ясно показывает, что интернет-технологии — это не далекое будущее, а реальность. Я твердо верю, что другие школы и школьные учреждения пойдут по тому же пути и со временем это станет стандартом».
 
Умный дом, размещенный в новой лаборатории, позволяет использовать датчики для регулирования освещения, вентиляции и других удобств. 
 
Студенты этой школы ранее создали уникальную виртуальную экскурсию по концентрационному лагерю Освенцим, теперь они работают над виртуальной экскурсией по крепости Терезин.
 
Министр промышленности и торговли Карел Гавличек отметил: «Смиховская средняя техническая школа могла бы стать примером для других школ в Чешской Республике. Помимо всего прочего потому, что в настоящее время готовится новое направление — образование в области кибербезопасности».
 
В этом году в школу поступило 564 заявки на поступление, что почти в четыре раза больше вместимости учебного заведения.
 
Источник: praha.eu
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Темы
школы Прага наука интернет технологии
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