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За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы

За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы

Марина Комарова 179 0
Криминалисты предъявили обвинение 41-летней женщине из Оломоуца, которая в начале марта анонимно сообщила о заложенной бомбе в двух почтовых отделениях. Женщина свою вину признала и объяснила действия недовольством работой почты.
За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы

«4 марта около 9 часов утра мы получили анонимное сообщение о предполагаемом нахождении бомбы в двух почтовых отделениях Оломоуца (на улице Еременкова и улице Ладова). Доступ к зданиям был сразу же закрыт», — сказала пресс-секретарь полиции Ирена Урбанкова, добавив, что около 100 человек были эвакуированы.

Сотрудники полиции со специально обученными собаками искали взрывчатку в отделениях почты и на прилегающих территориях и ничего не нашли.

В ходе расследования криминалисты установили, что ложное сообщение поступило от 41-летней жительницы Оломоуца. «Причиной ее действий стало недовольство службой доставки посылок. Ущерб оценивается в 8500 крон», — добавила пресс-секретарь. Женщине грозит до трех лет тюрьмы. Полиция передала дело в прокуратуру с ходатайством о предъявлении обвинения.

Источник: novinky.cz

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Темы
бомба Чешская почта почта Чехия полиция преступность
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