В пражском районе Угриневес поезд столкнулся с грузовиком

На железнодорожном переезде в районе Угриневес около девяти утра 6 сентября грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. По предварительным данным, восьми пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Ущерб оценивается в 20 млн крон.

На место сразу же выехали несколько пожарных команд и спасатели. В поезде, который в результате аварии сошел с рельсов, находилось 300 пассажиров. Водитель грузовика, машинист поезда и ребенок, пострадавший в результате ДТП, перевезены в больницу с легкими травмами. Движение на этом участке железной дороги приостановлено.

Обстоятельства аварии выясняет полиция. Железнодорожный переезд оснащен световой сигнализацией и барьерами. По словам очевидцев происшествия, грузовик стоял за барьерами, но в тот момент, когда первый поезд проехал, грузовик стал двигаться. При этом огни все еще мигали, и барьеры опустились. В результате второй поезд врезался в кузов автомобиля.

Источник: Hasici Praha