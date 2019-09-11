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Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек

Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек

Марина Комарова 503 0
По данным за первое полугодие 2019 года, население Чешской Республики увеличилось на 18 841 человека и составило 10,669 млн. Рост был обеспечен за счет мигрантов, в числе которых преобладают граждане Украины, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).
Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек

За счет смены места жительства население Чешской Республики за указанный период увеличилось на 20 942 человека.

«Более 40% этого количества составили граждане Украины — около 11,7 тысячи украинцев приехало в республику и 3,1 тысячи уехало», — рассказала представитель ČSÚ Михаэла Немечкова.

За шесть месяцев этого года в Чешской Республике родилось 54 735 ребенка, что почти на 1800 меньше, чем в прошлом году. Количество детей, рожденных вне брака, снизилось до 48,2% в первой половине этого года. Большинство детей были рождены женщинами в возрасте от 29 лет до 31 года.

Количество смертей также сократилось в годовом исчислении на 1600 и составило 56 836. Большинство жителей республики умирали в возрасте от 85 до 89 лет.

Количество браков увеличилось незначительно. С начала года до конца июня было заключено 22 433 брака, что на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество разводов сократилось до 12 155.

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
Чехия население статистика украинцы
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