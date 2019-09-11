Население Чехии увеличилось почти до 10,67 млн человек

По данным за первое полугодие 2019 года, население Чешской Республики увеличилось на 18 841 человека и составило 10,669 млн. Рост был обеспечен за счет мигрантов, в числе которых преобладают граждане Украины, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ).

За счет смены места жительства население Чешской Республики за указанный период увеличилось на 20 942 человека.

«Более 40% этого количества составили граждане Украины — около 11,7 тысячи украинцев приехало в республику и 3,1 тысячи уехало», — рассказала представитель ČSÚ Михаэла Немечкова.

За шесть месяцев этого года в Чешской Республике родилось 54 735 ребенка, что почти на 1800 меньше, чем в прошлом году. Количество детей, рожденных вне брака, снизилось до 48,2% в первой половине этого года. Большинство детей были рождены женщинами в возрасте от 29 лет до 31 года.

Количество смертей также сократилось в годовом исчислении на 1600 и составило 56 836. Большинство жителей республики умирали в возрасте от 85 до 89 лет.

Количество браков увеличилось незначительно. С начала года до конца июня было заключено 22 433 брака, что на 600 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество разводов сократилось до 12 155.

Источник: ceskenoviny.cz