Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки

Чешские компании пользуются спросом. Иностранные предприниматели уже купили 1745 фирм в этом году — примерно столько же, сколько в сопоставимом периоде прошлого.

Большинство фирм было куплено украинцами (399 компаний) и словаками (389), но крупнейшая сделка была проведена поляками, сообщает Bisnode.

Украина и Словакия в последние пять лет проявляют активный интерес к чешским фирмам. «Это страны с историческими экономическими связями и территориальной близостью к Чешской Республике», — объясняет аналитик Bisnode Петра Штепанова. Румыны, венгры и россияне значительно отстают от украинцев и словаков, в этом году они приобрели только 90 чешских компаний.

Уставный капитал фирм, которые в первой половине 2019 года принадлежали иностранным собственникам, достиг 3,8 млрд долларов. Сумма за весь прошлый год составила около 4,4 млрд крон.

Количество чешских фирм, проданных иностранным предпринимателям в I полугодии 2019 года

Государство Количество проданных фирм Доля в общем количестве сделок Украина 399 22,85 % Словакия 389 22,28 % Румыния 98 5,61 % Венгрия 91 5,21 % Россия 91 5,21 % Польша 75 4,30 % Великобритания 64 3,67 % Италия 57 3,26 % Германия 45 2,63 % США 35 2,00 %

Источник: Bisnode

Источник: parlamentnilisty.cz