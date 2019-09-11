Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки

Большинство фирм было куплено украинцами (399 компаний) и словаками (389), но крупнейшая сделка была проведена поляками, сообщает Bisnode.
Украина и Словакия в последние пять лет проявляют активный интерес к чешским фирмам. «Это страны с историческими экономическими связями и территориальной близостью к Чешской Республике», — объясняет аналитик Bisnode Петра Штепанова. Румыны, венгры и россияне значительно отстают от украинцев и словаков, в этом году они приобрели только 90 чешских компаний.
Уставный капитал фирм, которые в первой половине 2019 года принадлежали иностранным собственникам, достиг 3,8 млрд долларов. Сумма за весь прошлый год составила около 4,4 млрд крон.
Количество чешских фирм, проданных иностранным предпринимателям в I полугодии 2019 года
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Источник: Bisnode
Источник: parlamentnilisty.cz