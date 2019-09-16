В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

В этом году пражский зоопарк отпразднует свое 88-летие. В качестве «подарка» 28 сентября для посетителей будет открыт новый павильон (Rákosův pavilon), где будут представлены редкие птицы.

«Прежде всего, павильон посвящен редким попугаям. Хотя здесь можно будет увидеть и другие виды птиц. Я верю, что это будет очень популярный среди посетителей павильон. Это подтвердили и иностранные эксперты, когда узнали какие птицы там будут представлены», - сказал директор зоопарка Мирослав Бобек. В том числе в новом павильоне можно будет увидеть попугая «Гиацинтовый Ара» - одного из самых крупных видов попугаев.

Однако пожелания Мирослава Бобека к 88-летию зоопарка включают в себя не только расширение территории и усиление защиты от наводнений, но и улучшение транспортного сообщения с городом. «Хотелось бы, чтобы посетители могли быстрее добираться к нам. Без сомнения, трамвай, который соединил бы Прагу 6 и Прагу 8, решил бы эту проблему», - сказал директор зоопарка.

Источник: seznamzpravy.cz