Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.86
USD
23.35
RUB
0.37
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 14 °C
В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

Марина Комарова 1 0
В этом году пражский зоопарк отпразднует свое 88-летие. В качестве «подарка» 28 сентября для посетителей будет открыт новый павильон (Rákosův pavilon), где будут представлены редкие птицы.
В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

«Прежде всего, павильон посвящен редким попугаям. Хотя здесь можно будет увидеть и другие виды птиц. Я верю, что это будет очень популярный среди посетителей павильон. Это подтвердили и иностранные эксперты, когда узнали какие птицы там будут представлены», - сказал директор зоопарка Мирослав Бобек. В том числе в новом павильоне можно будет увидеть попугая «Гиацинтовый Ара» - одного из самых крупных видов попугаев. 

Однако пожелания Мирослава Бобека к 88-летию зоопарка включают в себя не только расширение территории и усиление защиты от наводнений, но и улучшение транспортного сообщения с городом. «Хотелось бы, чтобы посетители могли быстрее добираться к нам. Без сомнения, трамвай, который соединил бы Прагу 6 и Прагу 8, решил бы эту проблему», - сказал директор зоопарка.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
зоопарк Прага животные транспорт
Читайте
по теме 
Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей рекламой с пандой-беглецом
06.09.2019 11:57 Общество
Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей рекламой с пандой-беглецом
765 0
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
29.08.2019 09:51 Общество
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
2867 0
Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето
22.08.2019 14:03 О Чехии
Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето
1536 0
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
19.08.2019 10:03 Общество
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
593 0
Последние новости:
15
сентября
Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года
15.09.2019 13:06 Экономика
Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года
1017 0
Шершни на окраине Праги напали на 25 человек, 7 оказались в больнице
15.09.2019 09:57 Общество
Шершни на окраине Праги напали на 25 человек, 7 оказались в больнице
1484 0
14
сентября
В Чехии могут ввести единый билет на все поезда
14.09.2019 11:33 Экономика
В Чехии могут ввести единый билет на все поезда
1478 0
Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов
14.09.2019 09:36 Экономика
Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов
1271 0
13
сентября
Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено
13.09.2019 16:01 Политика
Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено
754 0
С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
13.09.2019 13:09 Общество
С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
989 0
Депутаты отменили вето Сената: ЕЕТ будет распространена на малый бизнес
13.09.2019 11:37 Экономика
Депутаты отменили вето Сената: ЕЕТ будет распространена на малый бизнес
1013 0
Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге
13.09.2019 10:10 Культура
Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге
784 0
O2 предложил тариф с безлимитным мобильным интернетом
13.09.2019 08:39 Общество
O2 предложил тариф с безлимитным мобильным интернетом
3927 0
12
сентября
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу
12.09.2019 20:19 Политика
Администрация Праги 6 проголосовала за демонтаж памятника маршалу Коневу
1183 0


Мобильная версия