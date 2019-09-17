В Праге прошла акция EDWARD, приуроченная к Европейскому дню без смерти на дорогах

В прошлом году на пражских дорогах погиб 31 человек. Из них 25 были пешеходами, восемь из которых погибли при столкновении с трамваем. В этом году Прага во второй раз приняла участие в проекте EDWARD, цель которого повысить осведомленность о безопасности дорожного движения и тем самым значительно сократить количество смертей и серьезных травм на дорогах.

«Я рад, что мы присоединились к общеевропейскому мероприятию EDWARD. Состоялись две выставки, которые напомнили о том, насколько серьезными могут быть последствия невнимательности или суеты. Также в школах среди будущих водителей состоятся профилактические лекции», — рассказал Адам Шейнгерр, заместитель мэра Праги по транспорту.

В связи с Европейским днем без смерти на дорогах уникальная выставка скульптур ангелов открылась в пражском парке Zítkové sady. 25 ангелов символизируют пешеходов, которые погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Праге в 2018 году.

Помимо выставки ангелов была организована экспозиция, рассказывающая об основах безопасности дорожного движения.

«Пешеходы должны знать, что тормозной путь ненагруженного трамвая, который движется со скоростью 50 километров в час, составляет около 42 метров. Легковая машина тормозит с той же скоростью менее чем за 13 метров. Кроме того, у водителя трамвая нет шансов избежать каких-либо препятствий», — пояснили организаторы выставки.

«Только в июле и августе бригады скорой помощи в Праге совершили 400 выездов в связи с ДТП. Движение в мегаполисе становится все более интенсивным, что предъявляет повышенные требования ко всем его участникам, от водителей до пешеходов. Мы приветствуем каждую инициативу, направленную на повышение безопасности жителей Праги и гостей столицы на улицах», — отметил Петр Колоух, директор пражской службы скорой помощи.

Источник: praha.eu