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Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии

Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии

Марина Комарова 320 0
Существует риск обрушения пространства, которое находится под бывшим памятником Сталину в пражском районе Летна. Об этом говорится в отчете экспертов.
Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии

«Мы понимаем, что многие пражане любят это место, и наша задача — обеспечить безопасность граждан. Поэтому мы решили отремонтировать несущие конструкции, которые сейчас находятся в аварийном состоянии», — сообщил советник мэра Праги по имуществу Ян Хабр.

«Мы решаем данную ситуацию со строительным управлением Праги 7 и надеемся, что работы начнутся как можно скорее», — добавил он.

Администрация Праги намерена как минимум укрепить перекрытия, над которыми находится метроном. Ремонт обойдется примерно в 7 млн крон. Работы начнутся сразу после получения разрешений. За этим последуют различные измерения и нагрузочные испытания, как на крупных пражских мостах.

Памятник был открыт в 1955 году после шести лет строительства. Скульптурная группа на Летне стала крупнейшей в Европе. Площадь помещений под памятником — почти 10 тысяч квадратных метров. В феврале 1956 году Никита Хрущев осудил культ личности Сталина, умершего в 1953-м. Тем не менее пражские коммунисты не сносили 22-метровый монумент до начала 1960-х годов.

Сейчас на этом месте находится метроном. Согласно экспертному отчету, существует риск внезапного обрушения отдельных участков из-за большого скопления людей или под тяжестью снега. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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