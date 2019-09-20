Конец гигантских панд: Прага запретила «баскинг» в центре города

Люди в гигантских костюмах панд и других животных больше не смогут выступать в центре Праги. Также будет запрещено пускать мыльные пузыри, которые, по мнению городских властей, загрязняют тротуары.

Соответствующая поправка к указу об уличном искусстве (так называемом баскинге — англ. busking) была одобрена мэрией Праги в четверг. По словам старосты администрации Праги 7 Яна Чижински, «актеры» исчезнут с улиц в течение 15 дней.

В частности, указ запрещает выступления в костюмах животных или персонажей из фильмов, телевизионных программ или компьютерных игр или в костюмах, размер которых явно больше, чем рост взрослого человека.

Помимо Староместской площади, к местам, где запрещены такие шоу, добавлены площадь Мира, Велкопршеворская площадь, а также улица Nerudova и часть улицы Spálená (перекресток между улицами Purkyňova и Národní třída).

В указе также говорится, что артисты не должны мешать движению людей рядом с пешеходными переходами, у входов в здания или метро. Выступления, которые создают шум, запах или загрязнение, также запрещены. Уличным артистам нельзя выступать у медицинских учреждений, на игровых площадках, у школ во время занятий или у церквей.

Источник: seznamzpravy.cz