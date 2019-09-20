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Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон

Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон

Марина Комарова 338 0
Штраф в размере 10 млн крон угрожает компании, которая нелегально устроила на работу двух молодых граждан Украины для регулирования движения на участке шоссе в Краловеградецком крае. Иностранцам грозит депортация.
Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон

Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова. Один из водителей, застрявший в пробке, сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых куртках, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. При этом по дороге ежедневно проезжали тысячи автомобилей.

Сотрудники таможни решили проверить жалобу, и подозрения подтвердились. У молодого человека (24 года) и девушки (23 года) не оказалось разрешений на работу. Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия работа украинцы таможня
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