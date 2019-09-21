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В Чехии проходит «Неделя климата»

В Чехии проходит «Неделя климата»

Марина Комарова 242 0
Студенты в Праге и других чешских городах протестуют против изменения климата в мире. Акция «Неделя климата», организованная чешским отделением экологического движения Fridays for Future, будет проходить до 27 сентября.
В Чехии проходит «Неделя климата»
Цель мероприятия — повысить осведомленность людей об изменении климата. Желающие могут организовать собственное мероприятие и поделиться им с другими на сайте www.tydenproklima.cz.
 
20 сентября в Праге уже состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие около двух тысяч человек. Некоторые принесли плакаты с надписями «У нас есть судьба земли — гибель или рай?» или «Давайте изменим политику, а не климат». Со Староместской площади, где проходил митинг, студенты отправились на шествие по городу.  Студенческая акция в поддержку борьбы с изменением климата стала пятой в Чешской Республике в этом году. Первое мероприятие прошло в марте. По словам одного из организаторов акции Петра Дубравского, благодаря протестам были приняты меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов в Чешской Республике.
 
«Например, была создана комиссия по углю, чтобы спланировать сокращение добычи и сжигания угля в Чешской Республике», — пояснил Дубравски.
 
Студенты планируют продолжить акции протеста в ближайшие месяцы. Они хотели бы организовывать хотя бы одну каждый месяц до конца года. Подобные мероприятия проводятся в других чешских городах и за рубежом.
 
Источник: ceskenoviny.cz
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Темы
экология Прага Чехия протест
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