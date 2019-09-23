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Центр Праги перекрыли из-за бесхозного чемодана
Центр Праги перекрыли из-за бесхозного чемодана
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В понедельник, 23 сентября, около 15:00 была перекрыта улица Na Příkopě в районе здания Чешского национального банка. Из-за подозрительного чемодана были эвакуированы около 300 человек.
Фото: Александра Кириченко
Как сообщает корреспондент 420on.cz, также были закрыты пассажи, ведущие с площади Senovážné náměstí.
На месте работали несколько нарядов пожарной охраны и полиции с пиротехником, дежурила скорая помощь. В чемодане ничего опасного не оказалось.
Источник: Policie ČR