В Праге начнется ремонт оживленной улицы Evropská

25 сентября начнется ремонт улицы Evropská, которая соединяет столицу с аэропортом и Кладно. Водителям стоит подготовиться к закрытию отдельных участков и ограничениям движения. Ремонтные работы продолжатся как минимум до конца года.

Первый этап стартует в среду, когда Техническое дорожное управление (TSK) начнет ремонт участка между улицами Thákurova и Šárecká. По словам пресс-секретаря TSK Барборы Лишковой, движение будет организовано только по одной полосе.

«Мы ремонтируем участок протяженностью почти два километра. В первую очередь должны быть удалены старые слои дорожного покрытия. Затем мы положим новый асфальт и нанесем разметку», — сказала Лишкова.

Из-за протяженности ремонтируемого участка работы и соответствующие ограничения будут разделены на три этапа в обоих направлениях. «На первом этапе мы отремонтируем участок от улицы Thákurova до Šárecka в направлении от центра. Со среды, 25 сентября, по 11 октября по этому маршруту будет открыта только одна полоса движения», — рассказала Лишкова.

12 октября начнутся работы на участке между улицами Šárecká и Na Sekyrce в направлении аэропорта. На этом этапе водители будут проезжать одну полосу в противоположном направлении. Это же ограничение распространится и на третий этап, предполагающий ремонт участка между улицами Na Sekyrce и Vilímovská.

Работы в обратном направлении, то есть до площади Победы и далее до центра, будут продолжены между улицами Gymnasijní и Šárecká. В TSK сообщили, что дата начала этих работ пока не определена и зависит в основном от погоды.

Источник: novinky.cz